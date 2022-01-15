عضو بمجلس الشيوخ الأميركي يطالب بالإفراج عن الدكتور السنكيس

العالم - البحرين

وقال في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر "لا يجوز احتجاز أي شخص خلف القضبان لممارسته الحقوق المكفولة دوليًا في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وطالب "بن كاردين" كذلك بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين.

وحُكم على المعارض البحريني بالسجن المؤبد خلال محاكمة عسكرية في يونيو/حزيران 2011، وتم تأييد الحكم في الاستئناف عام 2012 وفي مرحلة النقض كذلك عام 2013.

وتصف منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" (ADHRB) السنكيس بأنه واحد من بين مجموعة "البحرين 13" التي تضمّ القادة السياسيين الذين اعتقلوا لدورهم في الحراك الديمقراطي في البحرين عام 2011، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.