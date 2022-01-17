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ضمن منافسات بطولة إيران الدولية..

ناشئو العراق لـ'كرة اليد' يواجهون نظراءهم الايرانيين اليوم

ناشئو العراق لـ'كرة اليد' يواجهون نظراءهم الايرانيين اليوم
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

يلتقي اليوم الاثنين منتخب الناشئين لكرة اليد أمـام نظيره الإيراني ضمن منافسات بطولة إيران الدولية بكرة اليد والتي تستمر ثمانية ايام.

العالم - العراق

وتشارك في هذه البطولة منتخبات جـورجـيـا واوزبـكـسـتـان ً والبلد المضيف إيران بفريقي الشباب والناشئين فضلاً عن العراق تحضيراً للبطولة العربية التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان في الثاني من شباط المقبل، وكذلك استعداداً للبطولة الآسيوية في تموز المقبل بالبحرين.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الأعـمـار المشاركة في هـذا الاستحقاق هم من فئة الشباب لذلك تعد فرصة جيدة للاستفادة من المدارس الجورجية والاوزبكية والايرانية وهي متميزة برياضة كرة اليد"، مضيفاً، ان" خلال تواجدنا تم لقاء الوفود المشاركة والاتفاق على إقامة لقاءات ودية خلال الفترة المقبلة".

يذكر، أن منتخب العراق لناشئين خسر أمام منتخب شباب ايــران بــ14/ 31 هـدفـاً ، كما خـسـر المـبـاراة الثانية أمـام منتخب شباب اوزبكستان بـ 15 /28 هدفاً.

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