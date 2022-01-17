الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
١١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

بالتعاون مع "الموساد الاسرائيلي".. الإمارات تنشئ قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

بالتنسيق مع جهاز الموساد الاسرائيلي الامارات تواصل بسط نفوذها العسكري في جزيرة سقطرى اليمنية ذات الاهمية الاستراتيجية والقريبة من باب المندب. 

العالم - خاص بالعالم

منصة تحقيقات عربية معروفة باسم ايكاد كشفت عن وجود قاعدة عسكرية اماراتية قيد الانشاء في جزيرة عبد الكوري التابعة لسقطرى اضافة الى مدرج للطائرات ومبان حديثة.

تحقيق ايكاد نشر صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية قال انه حصل عليها من منصة بلانيت تظهر طريق ترابي معبّد، تبين لاحقاً أنه مدرج طائرات يبلغ طوله حوالي خمسمئة واربعين متراً وعرضه ثلاثين مترا و إلى جانبه مبنًى وخِيَماً بيضاء وهي مساكن للفريق الذي يعمل في بناء المدرج.

ووفق الموقع فانه من خلال تتبع استمر لأشهر، وجد فريق التحقيق في إيكاد أن المنشآت والمساكن بدأت بالظهور في السادس من هذا الشهر، كما بدأت أولى ملامح المدرج بالظهور في 26.

وبعيد نشر التحقيق نقلت مواقع اعلامية يمنية عن مصدر مطلع قوله ان الامارات بدأت تمويل انشاء قاعدة عسكرية في جزيرة عبدالكوري بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. واضافت المصدر ان اشراف الموساد على انشاء القاعدة يأتي لكون القاعدة ستكون امتداد مباشر لغرفة عمليات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجزيرة.

واواخر نوفمبر الماضي أفاد مسؤول محلي في سقطرى بإن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة عبدالكوري تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم "إسرائيلييون" وأجانب وذلك في مسعى لإنشاء مطار دولي وقاعدة عسكرية في الجزيرة الاستراتيجية وقال ان الامارات تخطط لإنشاء أنظمة استخباراتية وتنصت ومحطة لمراقبة خط الملاحة الدولي المؤدي إلى باب المندب.


وتحتل جزيرة عبدالكوري مكانة استراتيجية هامة، كونها تطل على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من باب المندب والقرن الأفريقي، كما تبعد حوالي مئة وعشرين كيلومترا عن سقطرى الأم وهي ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى.

روابط ذات صلة

من يقاتل في مأرب؟ أميركا أم السعودية؟

إرسال قوات إماراتية جديدة إلى ساحات المعارك في اليمن؟

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين في "حالة غذائية طارئة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. عسكري يمني: على دول تحالف العدوان ان تقيس على نفسها الضربة اليمنية للامارات

مقطع فيديو متداول للحظات الأولى من الانفجار والحرائق في أبو ظبي

إصابة مسلحين لـ"قسد" بهجوم للفصائل الشعبية بريف دير الزور

بالفيديو.. بالتعاون مع "الموساد الاسرائيلي".. الإمارات تنشئ قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب

اكتشاف متغير جيني يحمي من العدوى الشديدة لكورونا

العدوان السعودي يقصف شبكات الإتصالات بذمار