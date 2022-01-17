بالتعاون مع "الموساد الاسرائيلي".. الإمارات تنشئ قاعدة عسكرية بالقرب من باب المندب

العالم - خاص بالعالم

منصة تحقيقات عربية معروفة باسم ايكاد كشفت عن وجود قاعدة عسكرية اماراتية قيد الانشاء في جزيرة عبد الكوري التابعة لسقطرى اضافة الى مدرج للطائرات ومبان حديثة.

تحقيق ايكاد نشر صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية قال انه حصل عليها من منصة بلانيت تظهر طريق ترابي معبّد، تبين لاحقاً أنه مدرج طائرات يبلغ طوله حوالي خمسمئة واربعين متراً وعرضه ثلاثين مترا و إلى جانبه مبنًى وخِيَماً بيضاء وهي مساكن للفريق الذي يعمل في بناء المدرج.

ووفق الموقع فانه من خلال تتبع استمر لأشهر، وجد فريق التحقيق في إيكاد أن المنشآت والمساكن بدأت بالظهور في السادس من هذا الشهر، كما بدأت أولى ملامح المدرج بالظهور في 26.

وبعيد نشر التحقيق نقلت مواقع اعلامية يمنية عن مصدر مطلع قوله ان الامارات بدأت تمويل انشاء قاعدة عسكرية في جزيرة عبدالكوري بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. واضافت المصدر ان اشراف الموساد على انشاء القاعدة يأتي لكون القاعدة ستكون امتداد مباشر لغرفة عمليات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الجزيرة.

واواخر نوفمبر الماضي أفاد مسؤول محلي في سقطرى بإن أبوظبي أرسلت مؤخرا سفينة إلى جزيرة عبدالكوري تقل معدات وخبراء يعتقد أنهم "إسرائيلييون" وأجانب وذلك في مسعى لإنشاء مطار دولي وقاعدة عسكرية في الجزيرة الاستراتيجية وقال ان الامارات تخطط لإنشاء أنظمة استخباراتية وتنصت ومحطة لمراقبة خط الملاحة الدولي المؤدي إلى باب المندب.



وتحتل جزيرة عبدالكوري مكانة استراتيجية هامة، كونها تطل على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من باب المندب والقرن الأفريقي، كما تبعد حوالي مئة وعشرين كيلومترا عن سقطرى الأم وهي ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى.