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تونس.."النهضة" تتهم الرئيس بالسعي للهيمنة على القضاء

تونس..
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

جددت حركة "النهضة" التونسية مطالبتها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وأعربت عن "رفضها محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات".

العالم افريقيا

وبحسب "روسيا اليوم"، قالت الحركة في بيان اليوم الاثنين، إنها "تجدد طلبها بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 يوليو".

كما أعربت عن استنكارها فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بعد تعبيره عن مواقفه للإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي.

وقالت في بيانها إنها ترفض "محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117 اللادستوري".

ودعت إلى الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون في إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي.

كذلك أعربت الحركة عن استغرابها "من الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه الى خطورة هذا التمشي في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية".

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