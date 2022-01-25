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موسكو: بوتين وحده من يحدد بلورة السياسة الخارجية

موسكو: بوتين وحده من يحدد بلورة السياسة الخارجية
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تحديد سياسة موسكو الخارجية من اختصاصات رئيس روسيا وحده.

العالم - روسيا

وفي وقت سابق قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، في كلمة ألقاها على الهواء مباشرا عبر صفحة رئيس برلمان الشيشان محمد داودوف في "إنستغرام"، إنه لو كان مكان الرئيس الروسي "لأخذ أوكرانيا منذ زمن طويل" ولأرسل قوات إلى هناك من أجل "بسط النظام" في هذا البلد.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد اليوم الثلاثاء: "أود أن أذكركم بأن رئيس الدولة الروسية هو الذي يحدد أسس سياسة روسيا الخارجية. ولحسن الطالع فإن رئيس الدولة الروسية - التي تشكل الجمهورية الشيشانية كيانا من كياناتها - هو فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين".

مع ذلك فقد ذكر بيسكوف أن من حق قديروف الدستوري - شأنه شأن كل مواطن روسي - أن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان قديروف اعتبر في ديسمبر الماضي أنه في حال عدم تخلي سلطات أوكرانيا الحالية عن نهجها المعادي لروسيا، فمن الضروري "ضمها إلى بلادنا". وأوضح رئيس الشيشان لاحقا أن تصريحاته هذه كانت تعبيرا عن رأيه الشخصي كمواطن، وليس كرئيس إقليم من الأقاليم الروسية.

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موسكو: بوتين وحده من يحدد بلورة السياسة الخارجية