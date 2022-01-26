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 المغرب يعلن تفكيك 'خلية إرهابية' على صلة بتنظيم داعش

 المغرب يعلن تفكيك 'خلية إرهابية' على صلة بتنظيم داعش
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، تفكيك "خلية إرهابية" من فردين، مشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بضواحي مدينة ابن جرير .

العالم- المغرب

جاء ذلك في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، الأربعاء.

وذكر البيان: أنه "في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، تم توقيف شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر 23 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي".

وأوضح: أنه "تم توقيف المشتبه فيهما بضواحي مدينة ابن جرير (..) في سياق جهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل تحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وإجهاض المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأشخاص والممتلكات".

وأضاف البيان: أنه بتفتيش منزلي المشتبه بهما، تم ضبط "هواتف نقالة ومجموعة منشورات ذات محتوى متطرف صادرة عما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى قناع لحجب وإخفاء الملامح".

وأفاد: أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن المغرب: تفكيك 3 خلايا إرهابية منذ بداية العام 2021، وتوقيف 15 عنصرا "متشددا لهم ارتباط بتنظيم داعش".

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