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بيسكوف: بوتين سيلبي دعوة أردوغان لزيارة تركيا

بيسكوف: بوتين سيلبي دعوة أردوغان لزيارة تركيا
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا.

العالم-روسیا

وأوضح بيسكوف في تصريحات للصحفيين أن توقيت الزيارة مرهون بالجداول الزمنية للرئيسين والوضع الوبائي.

في وقت سابق، قال أردوغان إنه دعا الرئيس الروسي إلى تركيا وينتظر ردا من الكرملين.

وأكد بيسكوف للصحفيين أن هذا الموضوع "أثير مرارا خلال الاتصالات الأخيرة بين الرئيسين بوتين وأردوغان".

وأشار إلى أن هناك "نوعا من التوقف" في عملية انعقاد كل من اللجنة الحكومية المشتركة والهيئة العليا للعلاقات الثنائية التي يرأسها الرئيسان، وأضاف أن أردوغان سبق أن أكد استعداده لاستضافة هذين الحدثين في تركيا.

وقال بيسكوف: "قبل الرئيس بوتين هذه الدعوة بامتنان. واتفقا على أنه بمجرد أن يسمح بذلك الوضع الوبائي أولا والجداول الزمنية ثانيا، فإنه (بوتين) سيلبي بالتأكيد هذه الدعوة".

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