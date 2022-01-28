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أميرعبداللهيان يجري مباحثات هاتفية مع وزير خارجية أذربيجان

أميرعبداللهيان يجري مباحثات هاتفية مع وزير خارجية أذربيجان
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

ناقش وزيرا الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الاذربيجاني جيحون بيراموف، عبر الهاتف، تطوير التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

العالم - ايران

يتبع..

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