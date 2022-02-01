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في ذكرى عودة الامام الخميني... جرس الثورة يدق في مدارس انحاء البلاد

في ذكرى عودة الامام الخميني... جرس الثورة يدق في مدارس انحاء البلاد
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

في الذكرى الميمونة لعودة الامام الخميني (رض) الى البلاد، دق جرس الثورة في المدارس بكافة انحاء البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

العالم - ايران

وجرت مراسم رمزية لدق جرس الثورة في مدرسة للفتيات بطهران بحضور مسؤول الدائرة التربوية والثقافة بوزارة التربية والتعليم اصغر باقر زادة ورئيس جامعة اعداد المعلمين حسين خنيفر ومساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الابتدائي رضوان حكيم زادة وعدد اخر من المدراء العامين بالوزارة.

وتم دق جرس الثورة في هذه المدرسة من قبل ستارة رضائي وهي ابنة احد شهداء القطاع الصحي في البلاد الذين استشهدوا في مسار خدمة المواطنين المصابين بمرض كورونا.

يذكر ان الامام الخميني (رض) كان قد وصل الى طهران في مثل هذا اليوم من العام 1979 وبهذه المناسبة تدق المدارس اجراسها وتطلق القطارات والبواخر صافراتها.

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