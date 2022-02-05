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وصول أول دفعة من القوات الأمريكية إلى بولندا

وصول أول دفعة من القوات الأمريكية إلى بولندا
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

بدأت القوات الأمريكية الإضافية، التي قررت امریکا نشرها في أوروبا الشرقية، الوصول إلى بولندا، وفقا لوكالة الأنباء البولندية "PAP".

العالم-الامیرکیتان

وأفادت الوكالة بأن "طائرة تحمل أولى القوات الأمريكية من الفرقة 82 المحمولة جوا، والتي ستتمركز في بولندا، هبطت في مطار ياشونكا بالقرب من رزيسزو اليوم السبت".

هذا وهبطت ثماني طائرات أمريكية، أمس الجمعة، في مطار ياشونكا، حيث حلقت على متنها مجموعة متقدمة للاستعداد لاستقبال الجنود الأمريكيين. وتتمثل مهمتها في توفير الخدمات اللوجستية للقوات، التي سيتم نشرها في بولندا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء، عن نشر قرابة 3000 جندي أمريكي في شرق أوروبا خلال الأيام المقبلة وذلك وسط مواجهة مع روسيا بسبب أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك ووزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء، إن نحو 1700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا والمتمركزة في فورت براج بولاية نورث كارولاينا سيصلون إلى بولندا لكن على أساس مؤقت.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية اتهامها بالتجهيز لغزو أوكرانيا، الشيء الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن مناورات قواتها على الأراضي الروسية وتحركاتها، حق سيادي لا يجب أن يزعج أحداً.

كما أوضحت موسكو أن التصريحات حول "العدوان الروسي المزعزم" تستخدم كذريعة لنشر قوات ومعدات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالقرب من حدود روسيا.

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