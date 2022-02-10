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الزاملي يحذر من أياد خبيثة تسعى لإشعال نار الفتنة جنوب العراق

الزاملي يحذر من أياد خبيثة تسعى لإشعال نار الفتنة جنوب العراق
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الخميس، من مشروع خبيث يهدف لإشعال نار الفتنة والاقتتال بين أبناء الجنوب، لاسيما في محافظة ميسان، فيما شدد على وجوب فرض الأمن والاستقرار فيها.

العالم-العراق

وطالب الزاملي في بيان، "القوات الأمنية بالتصدي للجهات الخارجة عن القانون لمنع الانفلات الأمني وفرض الاستقرار والأمن في ميسان".

وشدد على "وجوب محاسبة القيادات الأمنية التي تتهاون أو تتستر على المجرمين أو مثيري الفتن في المحافظة"، داعيا شيوخ وابناء العشائر العراقية الاصيلة لتغليب الحكمة والتهدئة ونشر صوت الوعي لحقن دماء ابناء البلد والمذهب الواحد.

وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، "أهمية التجاوب مع المبادرات التي طرحت من قبل بعض الزعامات الدينية والسياسية وفي مقدمتها مبادرة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر "اعزه الله" والتي تضمنت تشكيل وفد رفيع المستوى للتهدئة وحل الخلاف ودفع الخطر ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي".

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