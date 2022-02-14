وفد عراقي رفيع سيصل طهران لجدولة دفع الديون لايران

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية احمد موسى اليوم الاحد لوكالة انباء "ناس" العراقية ان هناك اتفاقيات حكومية عقدت مع الجانب الايراني وان وفدا عراقيا رفيعا سيزور طهران لمناقشة ملف تراجع امدادات الغاز الايراني ودفع الدوين العراقية لايران.

واشار المتحدث الى قرار مجلس الوزراء العراقي لجدولة دفع الديون في ثلاث سنوات مضيفا ان حجم الديون العراقية لايران خلال السنوات الماضية بلغ مليار و 692 مليون دولار.

وتابع المتحدث ان العراق لايزال بحاجة الى امدادات الغاز الايراني لاستمرار تشغيل معامل الكهرباء.