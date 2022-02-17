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زيلينسكي: لا نحتاج إلى جنود حلفاء أجانب على أراضينا

زيلينسكي: لا نحتاج إلى جنود حلفاء أجانب على أراضينا
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الخميس أن بلاده "لا تحتاج" إلى جنود حلفاء أجانب على أراضيها لمواجهة روسيا التي نشرت أكثر من مئة الف جندي عند حدود أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "ار بي كاي اوكرانيا"، "لا نحتاج الى عسكريين مع علم أجنبي على أراضينا، لا نطلب ذلك، والا فان استقرار العالم أجمع سيتزعزع".

وأضاف "لا نريد أن نعطي سببا إضافيا لروسيا لتقول إن لدينا هنا قواعد (اجنبية) ينبغي على (الروس) أن يدافعوا عن انفسهم حيالها".

وتابع زيلينسكي "لكننا نريد كل ما تبقى"، في إشارة الى المساعدة العسكرية والمالية التي تتلقاها كييف من حلفائها الغربيين.

وتزامنت هذه المواقف مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا "عال جدا" ويمكن أن يحصل "في الأيام المقبلة".

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