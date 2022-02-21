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البنك المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدولار 

البنك المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدولار 
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، عدم وجود أي نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية.

العالم-العراق

وذكر بيان للبنك أن "النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 2022/2/19 أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم".

وأضاف: "نهيب بالجمهور الكريم عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر".

وأشار البيان إلى أن "البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي".

هذا وانخفضت أسعار صرف الدولار في العراق، الأحد، لأدنى مستوياتها منذ نحو سنة.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 142.500 دينار عراقي لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 141.500 ديناراً لكل 100 دولار.

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