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إيران تصدر 229 ألف طن من المنتجات الزراعية إلی العراق عبر منفذ مهران

إيران تصدر 229 ألف طن من المنتجات الزراعية إلی العراق عبر منفذ مهران
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن المدیر العام لجمارك محافظة إیلام غرب إيران "روح الله غلامي" عن تصدير 229 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 69 ملیون دولار عبر منفذ "مهران" الدولي إلی العراق منذ بداية السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى 19 فبراير /شباط 2022.

العالم - ایران

واوضح غلامي لوكالة "إرنا" الیوم الاربعاء أن خلال فترة الـ11 شهرا الاخیرة، تم تصدير 229 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 69 ملیون دولار إلی العراق عبر منفذ مهران الدولي، صعودا عن 125 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 55 ملیون و687 ألف دولار التي تم تصديرها عبر نفس المنفذ السنة الماضية.

واضاف غلامي ان الصادرات الايرانية من مختلف السلع الى العراق عبر منفذ مهران خلال الـ11 شهرا الماضية بلغت ملیوني طن بقيمة أکثر من ملیار دولار، لافتا ان هذه الکمية من السلع سجلت نموا بنسبة 121 بالمائة من حيث الوزن و 118بالمائة من حيث القيمة الدولارية مقارنة بالعام الماضي.

واضاف ان أهم السلع المصدرة خلال هذه الفترة تشمل مواد البناء، الفواکه والخضروات، والمنتجات البلاستیکية، والمنتجات الصناعية، والمنتجات الزجاجية، والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية.

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