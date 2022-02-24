الاتحاد الأوروبي يصدر قائمة بالشخصيات الروسية الخاضعة للعقوبات

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وضمت القائمة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ورئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، ومذيع البرامج فلاديمير سولوفيوف.

وأدرج الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات أكثر من 300 برلماني روسي، بمن فيهم بيوتر تولستوي وأليكسي بوشكوف وغينادي زيوغانوف.

وشملت العقوبات رجل الأعمال يفغيني بريغوجين بالإضافة إلى والدته وزوجته، بالإضافة إلى عدد من البنوك الروسية.

وجاءت هذه العقوبات ردا على توقيع الرئيس الروسي، الاثنين الفائت، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

كما أبرم بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك اتفاقيتين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.