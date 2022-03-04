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في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني...

بوتين: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس

بوتين: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي أجراه مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الجمعة، أن الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات بحق سكان دونباس.

العالم ـ أوروبا

وأوضح الرئيس الروسي، خلال الاتصال، مقاربات موسكو الأساسية في سياق العملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في اوكرانيا، مبينا الأهداف التي سيتم تحقيقها، بحسب بيان الكرملين.

وردا على المخاوف التي عبر عنها شولتز، أشار بوتين إلى أن "الشركاء الغربيين غضوا الطرف عن الإبادة الجماعية في دونباس لمدة 8 سنوات".

وقال الكرملين، إن بوتين أكد للمستشار الألماني أن الجانب الروسي منفتح على الحوار مع الجانب الأوكراني، وكذلك مع كل من يريد السلام في أوكرانيا. ولكن بشرط استيفاء جميع المتطلبات الروسية وهي: الوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، ونزع السلاح، واجتثاث النازية والاعتراف بشبه جزيرة القرم الروسية وسيادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال الكرملين، إنه "تم الإعراب عن الأمل في أنه خلال الجولة الثالثة المخطط لها من المفاوضات، سيتخذ ممثلو كييف موقفا معقولا وبناء".

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في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني... بوتين: الغرب غض الطرف عن إبادة جماعية استمرت 8 سنوات في دونباس

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