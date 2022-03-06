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آية الله مكارم شيرازي ينتقد الصمت الدولي ازاء المجازر التي ترتكب بحق الشيعة في باكستان

آية الله مكارم شيرازي ينتقد الصمت الدولي ازاء المجازر التي ترتكب بحق الشيعة في باكستان
الأحد ٠٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أدان المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي في بيان له العملية الارهابية التي استهدفت المصلين في مسجد للشيعة في باكستان وقال :ان ارتكاب المجازر أمام أعين العالم لم يتم ادانتها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ، وبالتاكيد فان استمرار هذه الوتيرة سيترتب عليها عواقب وخمية.

العالم - ايران

العالم - ايران وجاء في هذا البيان : مرة أخرى استشهد عدد كبير من المصلين الأبرياء في تفجير إرهابي استهدف مسجد شيعي باكستاني وادخل الحزن في قلوب الشيعة والأحرار. وللأسف فإن هذه المجازر المتسلسلة التي تحدث أمام أعين العالم لم يتم ادانتها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ولم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من هذه الجرائم ، وبالتاكيد فان استمرار هذه الوتيرة سيترتب عليها عواقب وخيمة.

وتقدم سماحته في البيان بأحر التعازي بهذا المصاب الجلل الى صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ولجميع المسلمين سيما عوائل الضحايا وذويهم ،سائلا الله سبحانه وتعالى بان يمن على جميع شهداء هذا الحادث المؤسف بالرحمة والغفران وعلى جميع الجرحى بالشفاء العاجل.

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آية الله مكارم شيرازي ينتقد الصمت الدولي ازاء المجازر التي ترتكب بحق الشيعة في باكستان

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