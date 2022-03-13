حزب الله يستنكر مجزرة النظام السعودي بحق الابرياء المحتجزين بسجونه

العالم-لبنان

واضاف حزب الله “قد أقدم هذا النظام الإرهابي على جريمة نكراء جديدة تُضاف إلى سجله ‏الإجرامي الحافل بالقتل والإعدام وسفك الدماء بحق الأبرياء، الممتد من اليمن إلى العراق ‏وسوريا وسائر البلاد العربية والإسلامية ومنها لبنان الذي يعيش حالياً ذكرى مجزرة بئر العبد ‏المهولة التي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى”.

ولفت حزب الله الى ان “إقدام هذا النظام المجرم على قتل واعدام هذه الثلة المؤمنة من شباب شبه الجزيرة ‏العربية واليمن وبعض الدول الأخرى من دون محاكمات أو بمحاكمات ‏صورية هي بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية تكشف حقيقة النظام الذي يُمارس أبشع ‏أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض بحق أبناء شعبه المطالبين بأبسط حقوق العيش ‏الكريم”.

وأشار حزب الله الى ان “هذا النظام الإرهابي الذي يلبس لبوس الإسلام ويدعي خدمة الحرمين الشريفين، يعمل في ‏خدمة العدو الصهيوني والتطبيع معه، ومن المؤكد ان جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها ‏امارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها”.

وقال حزب الله “إننا إذ ندين بشدة هذه الجريمة البشعة والنكراء، نطالب المرجعيات الدينية وعلماء الدين ‏والمنظمات الإنسانية والدولية والهيئات الثقافية والفكرية والاحزاب والقوى النقابية والشعبية ‏والاحرار والشرفاء وما تبقى من ضمير في هذا المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب المجرم ان ‏تقوم بإدانة هذا النظام الإرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية، وندعو وسائل الإعلام الحرة في ‏كل أنحاء العالم إلى عدم الصمت عن هذه المجزرة المهولة وفضح مرتكبيها أمام الرأي العام”.

وختم حزب الله “الرحمة والرضوان للشهداء الأبرار فما عند الله خير وابقى، ولعائلاتهم الشريفة والصابرة احر ‏آيات العزاء وأصدق مشاعر المواساة، وللمجرمين القتلة (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ‏الظَّالِمُونَ)”.‏