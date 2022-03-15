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جيش السودان: متيقظون لأي محاولة انقلابية

جيش السودان: متيقظون لأي محاولة انقلابية
الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد الجيش السوداني، أنه متيقظ لأي محاولة انقلابية، وأنه يدعم خيارات الشعب السوداني.

العالم - السودان

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن نائب رئيس هيئة أركان الجيش، منور عثمان، أن: "القوات المسلحة عينها مفتوحة لأي محاولة انقلابية".

وأضاف أن "القوات المسلحة لا تسعى للحكم لا في الفترة الانتقالية ولا بعدها"، مؤكدا أنها تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

ودعا مكونات الشعب السوداني إلى "التشاور، والتحاور، والاتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول".

وكانت محكمة عسكرية سودانية قد أصدرت أحكاما، أمس الاثنين، بسجن 7 ضباط كبار في الجيش، أبرزهم رئيس الأركان السابق، وبراءة ثلاثة آخرين، في قضية محاولة الانقلاب على "المجلس العسكري".

وكان الجيش السوداني قد أعلن في 24 يوليو/ تموز 2019، إلقاء القبض على عدد من كبار الضباط؛ بتهمة تدبير "انقلاب" على سلطة "المجلس العسكري" الانتقالي، الذي أدار البلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه.

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