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وسط إقبال جيد.. تواصل التسويات في حلب والرقة ودير الزور

وسط إقبال جيد.. تواصل التسويات في حلب والرقة ودير الزور
الأربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مراكز التسوية في دير الزور والرقة وحلب بسوريا اليوم الاربعاء توافد عشرات المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم من المشمولين ببنود الاتفاق الذي طرحته الدولة السورية في مختلف المناطق التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة "سانا" أن “اللجان المعنية في حلب والرقة ودير الزور سوت اليوم أوضاع العشرات من المشمولين بالتسوية في مراكز صالة العامل بمدينة دير الزور والسبخة بالرقة ودير حافر وتل عرن بريف حلب وسط إقبال جيد وإجراءات ميسرة وتعاون بين الأهالي والجهات المختصة والوجهاء لضمان وصول جميع الراغبين إلى تلك المراكز ايذانا بالعودة إلى الحياة الطبيعية وسط ذويهم وفي مناطقهم”.

ولفت عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم في تصريحات للوكالة إلى أن “الذين سبقوهم إلى التسوية أبلغوهم بسهولة وسرعة الاجراءات مؤكدين أن الوضع بعد التسوية أفضل بكثير ما يمهد الطريق لبدء صفحة جديدة في ظل الأمن والأمان الذي تنعم به مناطقهم المحررة والتي نزحوا منها قبل سنوات” داعين كل من تشمله التسوية إلى مراجعة تلك المراكز “لطي صفحة الماضي والعمل على بناء مستقبل أفضل للوطن مع جميع السوريين والدفاع عنه حتى تطهير ما تبقى من ربوعه من التنظيمات الإرهابية”.

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سوريا.. تسوية اوضاع عشرات المطلوبين في الرقة وحلب

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