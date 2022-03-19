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إثيوبيا تشن حملة اعتقالات ضد كبار المسؤولين في تيغراي

إثيوبيا تشن حملة اعتقالات ضد كبار المسؤولين في تيغراي
السبت ١٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أمس الجمعة، أن السلطات الإثيوبية احتجزت عددا من كبار ‏المسؤولين من تيغراي، من بينهم أعضاء في آخر إدارة حكومية في المنطقة التي مزقتها الصراعات.‏

العالم - افريقيا

ولم يذكر رئيس مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، دانيال بيكيلي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أسماء المسؤولين، ورفض التعليق على أسباب الاعتقالات.

وقال: "علمنا باعتقال ثمانية على الأقل"، أن بعض السجناء أرسلوا إلى منطقة عفار المجاورة لتيغراي.

كما كشف المحامي والمصدر أن من بين المحتجزين الذين خدموا في ظل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، أبرا نيجوس، وهي الرئيسة السابقة لمكتب العدل في تيغراي، بالإضافة إلى عضو في حزب الرخاء الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ومسؤول عن إحدى مناطق تيغراي الست، ونائب مدير وسائل الإعلام الحكومية الإقليمية.

ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، والمتحدث باسم الشرطة الفيدرالية، جيلان عبدي، والمتحدث الإقليمي لعفار، أحمد كولويتا، على الفور على طلبات للتعليق، وفقا لـ"رويترز".

وسبق أن أكدت الحكومة الإثيوبية مرارا وتكرارا أنها تقاتل ضد جبهة تحرير تيغراي، وليس ضد تيغراي بشكل عام.

واندلعت الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وسيطر الجيش على معظم تيغراي في غضون ثلاثة أسابيع، وعينت الحكومة إدارة مؤقتة خدم فيها العديد من المسؤولين المعتقلين.

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إثيوبيا تشن حملة اعتقالات ضد كبار المسؤولين في تيغراي