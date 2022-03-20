طرد 6 مدرعات للاحتلال الاميركي بالحسكة وهلاك العديد من ارهابيي 'داعش' بحمص

العالم - سوريا

وفي وقت سابق أفاد مراسل العالم بان وحدات مشتركة من الجيش السوري والقوات الرديفة خاضت اشتباكات عنيفة مع خلايا من جماعة "داعش" الوهابية.

وجاءت الاشتباكات أثناء تمشيط الوحدات المشتركة من الجيش السوري والقوات الرديفة، بعض القطاعات في باديتي حمص الشرقية والرقة، أسفرت عن مقتل العديد من الدواعش وفرار الناجين من نيران الجيش باتجاه عمق البادية.

وفي سهل الغاب الشمالي الغربي بريف حماة، استهدف الجيش برمايات مدفعية وصاروخية، مواقع الإرهابيين، في العنكاوي والحلوبة والفطاطرة، في حين استهدفت وحدات الجيش العاملة بريف إدلب مواقع ونقاطا للإرهابيين، في كل من بينين والبارة وفليفل بريف إدلب الجنوبي.