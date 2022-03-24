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أمير عبداللهيان يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في بيروت

أمير عبداللهيان يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في بيروت
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان عددا من الشخصيات وقادة الفصائل الفلسطينية في بيروت.

العالم - ايران

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع، قادما من دمشق، حيث كان في استقباله في مطار بيروت ممثلون عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية.

ومن المقرر أن يجري أمير عبداللهيان محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

وهذه هي الزيارة الثانية لأمير عبداللهيان الى لبنان بعد توليه حقيبة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية« وكان وزير الخارجية الايراني قد زار بيروت في 6 تشرين الاول/اكتوبر 2021، بعد زيارته الى موسكو ومشاوراته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف. وقد أجرى امير عبداللهيان في تلك الزيارة لقاءات ومحادثات مع المسؤولين والشخصيات اللبنانية البارزة، بحث خلالها معهم مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

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