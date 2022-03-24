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ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون.. والسبب روسيا!

ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون.. والسبب روسيا!
الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون وقيادة الحزب الديمقراطي لمحاولة التأثير على نتيجة انتخابات 2016 بنشر معلومات كاذبة عن تواطؤه مع روسيا.

العالم- الأميرکيتان

وقال ترامب في بيان: "في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016، نفذت هيلاري كلينتون وأتباعها مؤامرة لا يمكن تصورها وتهز العقول وتتحدى الأسس الديمقراطية للأمة".

وأضاف: "من خلال العمل الجماعي، تآمر المدعى عليهم بشكل خبيث لتقديم الرواية الكاذبة بأن زعيمهم الجمهوري وكان الخصم دونالد ترامب يتآمر مع قوة أجنبية معادية".

وأفاد ترامب بأن الغرض الوحيد من المتهمين كان "تشويه سمعته" وتقويض فرصه في الانتخابات.

وتشير الدعوى إلى أن كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي اختلقوا صلة بين حملة ترامب وروسيا، مما أدى إلى "تحقيق فيدرالي لا أساس له من الصحة" و "جنونا إعلاميا".

وتم رفع الدعوى ضد كلينتون، والمجلس الوطني الديمقراطي، والهيئات الحاكمة الأخرى وموظفي الحزب في المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فلوريدا.

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ترامب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون.. والسبب روسيا!

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