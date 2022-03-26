قائد حرس الحدود: الأمن التام مستتب في حدود إيران

العالم - ايران

وقال العميد كودرزي في تصريح لمراسل وكالة "فارس" على هامش زيارته لمدينة سنندج مركز محافظة كردستان (شمال غرب): تم إرساء الأمن التام والدائم على حدود إيران ، وحرس الحدود للجمهورية الإسلامية على استعداد للرد على أي تهديد باقتدار كامل.

واضاف: إن حرس الحدود الايراني وبناء على تجارب سابقة، يحاولون القيام بمهام حدودية بسرعة ودقة وصلابة، وبسبب هذا الجهد نشاهد اليوم على مدار الساعة أشخاصا دون أي قلق بشأن الأمن التام يتمتعون بالطبيعة الربيعية البكر في المناطق الحدودية لمحافظة كردستان.

ولفت الى إن جهود حرس الحدود على الحدود البرية والمائية في جميع أنحاء البلاد من أجل الحفاظ على اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية وحماية مبدأ ولاية الفقيه واراضي الوطن تستحق الثناء والتقدير.

وتابع العميد كودرزي: ان افراد القوات المسلحة الايرانية، وخاصة قوات حرس الحدود ، يدافعون عن أمن واقتدار البلاد ضد الأعداء والأجانب بكل قواهم ولا يسمحون بأدنى قدر من الضرر للأمن المستديم في الجمهورية الاسلامية الايرانية.