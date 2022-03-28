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تخفيف القيود المفروضة جراء كورونا في الأردن

تخفيف القيود المفروضة جراء كورونا في الأردن
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أمس الأحد، أمر الدفاع يحمل رقم (36) يقضي بتخفيف القيود المفروضة جراء جائحة كورونا نظرا لتحسن الوضع الوبائي في الأردن وفق بيان لرئاسة الوزراء.

العالم - الأردن

عمان (شينخوا): وحسب البيان تضمن أمر الدفاع السماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها دون التقيد بمسافات التباعد مع الالتزام بالكمامة، إضافة إلى السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة.

كما تضمن الأمر استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، والسماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة، إلى جانب عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتحسن الوضع الوبائي ولتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية وانطلاقا من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها لمواجهة جائحة كورونا، وبهدف تخفيف القيود المفروضة جراء الجائحة.

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