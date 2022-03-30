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ماذا يعني عدم تفويت السعودية مبادرة اليمن منعاً لما بعدها؟

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

 اعتبر الباحث السياسي والحقوقي اليمني عبدالحميد الغفري، ان مبادرة السلام المقدمة من قبل رئيس المجلس الاعلى في اليمن مهدي المشاط، تؤكد حرص قيادة صنعاء على السلام واعتباره غاية قصوى.

خاص بالعالم

وقال الغفري في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان قيادة صنعاء تدعو تحالف العدوان والمجتمع الدولي الى التعاطي مع هذه المبادرة باعتبارها فرصة ثمينة لايمكن تفويتها، اذا ادركتها قوى تحالف العدوان، مشيراً الى ان المجتمع الدولي يتحمل ما يتعرض له الشعب اليمني وعليه ان يضغط لتفعيل الملف الانساني ورفع الحصار عن الموانئ والمطارات والسفن والمشتقات النفطية اليمنية والمواد الغذائية.

ودعا الغفري المجتمع الدولي الى الالتفات بصناعة سلام جدي وشامل والتعامل مع هذه المبادرة باعتبارها منصفة وواضحة في معالمها ومفرداتها، مؤكداً ان قيادة صنعاء وضعت عدة خيارات للسعودية وحذرتها من التغابي والا فان تكاليف عدوانها ان استمرت، ستكون باهظة جداً، والعمليات ستكون اكثر ايلاماً ووجعاً.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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