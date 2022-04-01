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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وسعت القيود المفروضة على كوريا الشمالية لتشمل إدراج 5 كيانات قانونية أخرى على قائمة العقوبات.

العالم- الأميركيتان

وطبقا لبيان الوزارة، فإن جميع الشركات الخمس لها علاقات بصناعة الصواريخ في كوريا الشمالية.

وكانت الحكومة اليابانية وافقت على فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في أعقاب دعوات واشنطن لتشديد العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.

وفرضت اليابان بالفعل، اليوم الجمعة، حظرا على التجارة ودخول السفن في إطار عقوبات أحادية ضد بيونغ يانغ، لكنها قالت إنها ستحدد أربع مجموعات وتسعة أفراد من كوريا الشمالية، يشاركون في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية هناك لتشملهم هذه العقوبات.

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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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