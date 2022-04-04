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انتهاء مهلة تشكيل لوائح الانتخابات النيابية في لبنان

انتهاء مهلة تشكيل لوائح الانتخابات النيابية في لبنان
الإثنين ٠٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تنتهي مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية تنتهي الليلة وبعد الإعلان عن غالبية اللوائح الرئيسية، يبدأ بعدها العد العكسي إلى موعد الاستحقاق الانتخابي.

العالم_ لبنان

وحسب صحيفة البناء اللبنانية انه اكتملت صورة العديد من اللوائح الانتخابية مع اقتراب نهاية مهلة تشكيل اللوائح وتسجيلها مساء اليوم، وتوضحت معها صورة الكثير من التحالفات، ليبدأ غداً العد التنازلي نحو الانتخابات، في ظل معطيات إحصائية لأغلب الشركات المهتمة بالإحصاءات بفشل ذريع ينتظر الذين راهنوا على تشكيل غالبية نيابية في مواجهة المقاومة، بينما تقول الكثير من الإحصاءات إن حظوظ نيل المقاومة وحلفائها الأغلبية وافرة.

و تنتهي مهلة تشكيل اللوائح الانتخابية منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وفيما جرى تسجيل معظم اللوائح المحسوبة على 8 آذار والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي فضلا عن لوائح قوى الحراك، يمكن الاشارة الى ان تحديد التحالفات وفق اللوائح المسجلة من شأنه ان يحدد الى حد كبير المشهد بعد 15 ايار المقبل وصورة المجلس النيابي الذي يبدو ان “اكثريته” ستكون محسوبة على حزب الله وحلفائه، اذا لم تطرأ اية مستجدات قد تغير في النتائج.

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