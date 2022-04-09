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في مقابلة حصرية مع قناة العالم الاخبارية..

طارق عزالدين: الاحتلال يعلم ان المقاومة جاهزة لرد الصاع صاعين

السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي عن القدس طارق عز الدين، ان مايجري في مخيم جنين هو معركة ومواجهة حقيقية لصد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

العالم - خاص بالعالم

وقال عز الدين في حديث لقناة العالم الاخبارية، "إن الاحتلال الاسرائيلي من خلال اقتحام مخيم جنين يحاول عبثا لترميم صورته التي مرغت بالتراب بعد العمليات البطولية التي نفذت في العمق الصهيوني، وكان آخرها عملية "رعد خازم" منفذ العملية وسط تل ابيب".

واضاف، أن رعد حازم بعمليته البطولية اوقف الاحتلال على رجل واحدة، وهم يبحثون عنه بحالة رعب طيلة ليلة كاملة، موكدا ان هذا المشهد حطم المنظومة الصهيونية والعسكرية امام ارادة المقاتل الفلسطيني.

واوضح عز الدين، أن الاحتلال الاسرائيلي صعد من اعتداءاته على ابناء الشعب الفلسطيني والمقاومة اليوم تتصدى له في جنين وتوقع في صفوفه الجرحى.

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