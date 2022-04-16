بـ'الأسلحة الثقيلة'.. الدبيبة يحشد مليشياته في طرابلس

العالم - ليبيا

وتسبب انتشار السيارات المسلحة في العاصمة طرابلس بأرتال ضخمة في فوضى أمنية عمت الشوارع، خاصة مع إعلان عدة كتائب تتبع رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة حالة النفير العام.

ووصلت أرتال ضخمة تضم مدرعات وعشرات السيارات المسلحة إلى العاصمة طرابلس قادمة من مصراتة والزاوية ومدن مجاورة وتمركزت في ميادين رئيسية أبرزها طريق الشط، والسواني وطريق مطار طرابلس وقصر بن غشير.

وتؤكد مصادر صحفية أن بعض المليشيات التي تحتشد في العاصمة طرابلس تحمل شعار جهات تابعة للدبيبة مثل مليشيا ما يعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار".

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من اجتماع رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا مع القادة العسكريين من مدينة مصراتة ووزراء مستقيلين بحكومة الدبيبة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة بالعاصمة التونسية تونس.