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وفد من حماس التقى بالشيخ حمود وتحدث عن التآمر والخذلان العربي

وفد من حماس التقى بالشيخ حمود وتحدث عن التآمر والخذلان العربي
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، وفدا موسعا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق.

العالم - لبنان

وقدم أبو مرزوق عرضا للأوضاع في فلسطين، شارحا محاولات الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى للقيام بطقوسهم الدينية، مستخفين بكل مقدسات المسلمين وبكل الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني بقوم بدوره الوطني البطولي رغم التآمر والخذلان العربي”.

واثر الزيارة عقد اجتماع لبناني- فلسطيني ضم لجنة الوساطة الفلسطينية- اللبنانية التي ضمت: محمد الجباوي وبسام كجك ممثلين عن حركة أمل، وحسن حب الله والشيخ عطا الله حمود ممثلين عن حزب الله، وإحسان عطايا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

من جانب أخر استقبل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المنسق العام للمؤتمر القومي الاسلامي الأستاذ خالد السفياني بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية السيد عمار الموسوي.

وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة التطورات على الصعيدين الدولي والاقليمي, وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة والمواقف الجهادية المتقدمة التي يسجلها الشعب الفلسطيني في تصديه للهجمة الصهيونية في مخطط تهويد القدس وتدنيس مقدساتها.

وقد أشاد اللقاء بالتضحيات والبطولات التي يقدمها أهلنا في كل الساحات الفلسطينية من الضفة إلى غزة وأراضي الـ 48 والتي وضعت العدو في موقع الإرباك والقلق.

وأدان المجتمعون حملة التدنيس المتعمد من قبل الصهاينة جيشاً ومستوطنين للمسجد الأقصى, وأشادوا بالتصدي الرائع لأبناء الشعب الفلسطيني لهذه الحملة. ودعوا إلى أوسع إستنفار عربي وإسلامي في التصدي لهذا الإجرام المتمادي من قبل العدو الصهيوني والتنديد به وإدانته.

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