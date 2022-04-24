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الصومال..مرشحو رئاسة البرلمان الفيدرالي يكشفون عن برنامجهم الانتخابي

الصومال..مرشحو رئاسة البرلمان الفيدرالي يكشفون عن برنامجهم الانتخابي
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

أدلى مرشحو مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي،برنامج ترشحهم لرئاسة البرلمان الفيدرالي بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

العالم - افريقيا

وكان مرشحو منصبي رئيس المجلس ونائبيه، قد ألقوا خطابهم أمام النواب، بينما تمكن مرشحو منصب رئيس مجلس الشعب من فرصة الإلقاء، حيث بقي المرشحون لنائب رئيس المجلس دون التحدث.

ومن المقرر، أن يكمل البرلمان الفيدرالي الاستماع إلى خطاب المرشحين اليوم الأحد، في خطوة للتوجه إلى انتخاب رئاسة البرلمان يومي 26 و 27 أبريل المقبل.

الجدير بالذكر، أن 36 نائبا يترشحون لنيل مناصب رئاسة مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي.

يشار إلى أن رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي المؤقت، عبد السلام أحمد ليبان، عين أعضاء لجنة تنظيم انتخابات رئاسة المجلس، وذلك عقب أولى جلسة للنواب الجدد الذين أدّوا اليمين الدستورية، كما انتخب أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بانتخاب رئاسة مجلس الشعب، النائب عبد الرزاق عمر محمد رئيسا للجنة.

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