مجلس الشورى اليمني يدين عدم التزام تحالف العدوان بالهدنة

العالم - اليمن

واستهجن المجلس في بيان، إصرار تحالف العدوان واستمراره في إغلاق مطار صنعاء الدولي ومنع وصول أول الرحلات التي تم الإعلان عنها، وكذا استمرار أعمال القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية في انتهاك صارخ للقيم الدينية والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

واعتبر البيان، ما يقوم به تحالف العدوان من تعنت سافر وهروب من الالتزام ببنود الهدنة وإمعانه في حصار الشعب اليمني، يمثل جريمة حرب تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها وما يزال بحق الشعب اليمني منذ ثمان سنوات.

وأشار بيان مجلس الشورى إلى أن استمرار تحالف العدوان في هذا النهج العدواني ووضع العراقيل أمام تسيير الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي ومنع وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة واستمرار الخروقات الميدانية بشكل متكرر يومياً، يؤكد أن نوايا تحالف العدوان العدائية المبيتة لإفشال كل مساعي جهود السلام.

وطالب البيان الأمم المتحدة إلى الوقوف بمسؤولية إزاء كافة الأعمال غير المبررة لتحالف العدوان التي تضع العراقيل أمام عملية السلام في اليمن.

وحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية إمعان التحالف في جرائمه وممارساته التعسفية واللا انسانية وما يترتب عليها من إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني.