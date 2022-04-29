الحوراني: الاحتلال يريد القضاء على كل الوجود الاسلامي والمسيحي

العالم - خاص العالم

واضاف محمد الحوراني في حوار خاص لقناة العالم خلال التغطية الخاصة لفعاليات احياء يوم القدس العالمي، ان ما اسسه الامام الخميني قبل 43 عاما اينعت الان ثماره وحان قطافها بتحرير فلسطين وبالزحف الى المسجد الاقصى من اجل تحريره.

واشار الحوراني الى اننا اليوم امام محاولات صهيونية مستميتة من اجل ان تنتقل بالمسجد الاقصى الى ما يسمى "دولة يهودية توراتية" وتنهي كل الوجود الاسلامي والمسيحي في هذه المنطقة المقدسة ، فالعدو الصهيوني لا يميز بين مسلم ومسيحي ولا بين عربي وغيره وانما يستهدف كل من له علاقة بهذه المقدسات وكل من يحاول الدفاع عنها.

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