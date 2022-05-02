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الحوثي: شعبنا أذاق المعتدي الويلات وسينتزع حقوقه

الحوثي: شعبنا أذاق المعتدي الويلات وسينتزع حقوقه
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

طالب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بـ"تجريم دول تحالف العدوان، لأنّها متعهدة بدفع الرواتب منذ نقل البنك المركزي، ولأنّها وراء معاناة الشعب اليمني ونهب نفطه وحصاره"، مشيراً الى أنّ الشعب اليمني "أذاق المعتدي الويلات، وقادر على انتزاع حقوقه".

العالم- اليمن

وقال الحوثي في تغريدة في "تويتر": "نعلم أنّ الراتب لا يكفي مع الغلاء الذي جلبه العدوان، وأنّ صرف نصف راتب في أول الشهر وآخره قليل، والقليل أولى مع اعتذارنا عما هو خارج عن إرادتنا".

وأضاف: "لو صرف للشعب اليمني في كل يوم راتب فهو يستحقه، و لازال قليل نظراً لما واجه من إرهاب متعمد، وحصار جائر ومجازر بالمئات من دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

وأردف عضو المجلس السياسي الأعلى: "ليس من التقوى أن يجوع شعب اليمن بسبب حرب الملك وحصاره له وقطع رواتبه".

ويعيش اليمن أزمة إنسانية حادة، إذ أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس، حاجتها الماسة إلى تمويل كافٍ من المانحين للاستجابة الإنسانية التي تقودها في مواجهة الأزمة المتفاقمة في اليمن، محذرةً من انهيار عملياتها الإغاثية في البلد الذي يعاني من الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي.

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