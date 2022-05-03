أكسيوس: واشنطن تبحث عقد اجتماع لزعماء المنطقة خلال زيارة بايدن للشرق الأوسط

العالم- الأميركيتان

وأوضح المسؤولون لموقع "أكسيوس"، أن البيت الأبيض ناقش مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تجري في نهاية يونيو.

وأشاروا إلى أن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، ونظيره الأمريكي، جيك سوليفان، ناقشا زيارة بايدن القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي".

وكانت إحدى الأفكار المطروحة، عقد اجتماع بين بايدن وبينيت والعديد من القادة الآخرين من المنطقة، إما في "إسرائيل" أو في دولة أخرى، كوسيلة لمواصلة زخم قمة النقب التي انعقدت في "إسرائيل" في أواخر مارس.

وشدد المسؤولون الصهاينة على أن المناقشة كانت أولية للغاية، وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيكون ممكنا، لكن المحادثات بشأن هذه القضية مستمرة.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة قصيرة نسبيا حيث يقضي بايدن ما بين 24 و36 ساعة على الأرض ويلتقي بمسؤولين إسرائيليين في القدس ومسؤولين فلسطينيين في بيت لحم.