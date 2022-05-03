الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أكسيوس: واشنطن تبحث عقد اجتماع لزعماء المنطقة خلال زيارة بايدن للشرق الأوسط

أكسيوس: واشنطن تبحث عقد اجتماع لزعماء المنطقة خلال زيارة بايدن للشرق الأوسط
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤولون صهاينة بأن البيت الأبيض يبحث فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة خلال زيارة الرئيس جو بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط.

العالم- الأميركيتان

وأوضح المسؤولون لموقع "أكسيوس"، أن البيت الأبيض ناقش مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تجري في نهاية يونيو.

وأشاروا إلى أن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، ونظيره الأمريكي، جيك سوليفان، ناقشا زيارة بايدن القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي".

وكانت إحدى الأفكار المطروحة، عقد اجتماع بين بايدن وبينيت والعديد من القادة الآخرين من المنطقة، إما في "إسرائيل" أو في دولة أخرى، كوسيلة لمواصلة زخم قمة النقب التي انعقدت في "إسرائيل" في أواخر مارس.

وشدد المسؤولون الصهاينة على أن المناقشة كانت أولية للغاية، وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيكون ممكنا، لكن المحادثات بشأن هذه القضية مستمرة.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة قصيرة نسبيا حيث يقضي بايدن ما بين 24 و36 ساعة على الأرض ويلتقي بمسؤولين إسرائيليين في القدس ومسؤولين فلسطينيين في بيت لحم.

روابط ذات صلة

'أكسيوس': 'بينت' عرض على زيلينسكي قبول مطالب الروس و'الاستسلام'

البيت الابيض: واشنطن تبقى لديها 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تصدر تعميما للمسافرين لدول مجلس التعاون والخارج

الكويت تسلم العراق 5 صيادين دخلوا المياه الإقليمية بالخطأ

الرئيس الصربي لرئيسي: سأسافر إلى طهران على أعلى مستوى لتطوير التعاون

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام شمال رام الله

وسائل إعلام فرنسية: الاتصال بين ماكرون وبوتين استمر لأكثر من ساعتين

الشيخ قاووق: 'راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين'