السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عاصفة ترابية تجتاح محافظة كربلاء المقدسة (فيديو)

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تعرضت محافظة كربلاء المقدسة مجددا، اليوم السبت، إلى عاصفة ترابية تسببت بانعدام الرؤية في بعض مناطق المحافظة.

العالم-العراق

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المحافظة تعرضت الى عاصفة ترابية متوسطة الشدة من جديد".

عاصفة ترابية تصل كربلاء

وأمس الجمعة، أكدت هيئة الأنواء الجوية أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيشهد غبار خفيف إلى متوسط الكثافة يومي السبت والأحد".

وعن موعد انتهاء موجات الغبار في البلاد، أوضحت هيئة الأنواء بحسب وثيقة، أن "الطقس ومدى الرؤية سيتحسن في أغلب مناطق البلاد صباح يوم الاثنين الموافق 9/5/2022".

وتعرضت ناحية البغدادي في محافظة الأنبار مساء أمس الجمعة الى عاصفة ترابية واتجهت نحو مدينة الرمادي.

روابط ذات صلة

موجة غبار جديدة تغطي سماء العاصمة العراقية بغداد

العراق.. وفاة واحدة و5 آلاف حالة اختناق إثر العاصفة الترابية

بالصور.. عاصفة ترابية تضرب النجف الاشرف في العراق

من جديد.. العراق على موعد مع موجة "أفريقية" وعواصف ترابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..تعرف على بطل رياضة رمي القرص الايراني احسان حدادي

نائبة عراقية: التحالف الثلاثي يدفع باتجاه الانسداد السياسي

بالصور ..ايران تبرم عقودا للنفط والزراعة مع فنزويلا

تونس.. مطالب بإقرار 8 مايو يوما وطنيا لمناهضة التعذيب

تونس.. حرائق مفتعلة هدفها الفوضى والتأزيم

إيران تسعى لانشاء مفاعل نووي محلي الصنع بالكامل