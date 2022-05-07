عاصفة ترابية تجتاح محافظة كربلاء المقدسة (فيديو)

العالم-العراق

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المحافظة تعرضت الى عاصفة ترابية متوسطة الشدة من جديد".

عاصفة ترابية تصل كربلاء

وأمس الجمعة، أكدت هيئة الأنواء الجوية أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيشهد غبار خفيف إلى متوسط الكثافة يومي السبت والأحد".

وعن موعد انتهاء موجات الغبار في البلاد، أوضحت هيئة الأنواء بحسب وثيقة، أن "الطقس ومدى الرؤية سيتحسن في أغلب مناطق البلاد صباح يوم الاثنين الموافق 9/5/2022".

وتعرضت ناحية البغدادي في محافظة الأنبار مساء أمس الجمعة الى عاصفة ترابية واتجهت نحو مدينة الرمادي.