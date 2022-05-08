لبنان: حزب الله يستنكر الهجوم الإرهابي على الجيش المصري

العالم - لبنان

وأعرب حزب الله عن تضامنه الكامل مع "الشعب المصري الشقيق"، معتبراً أنّ "ما ‏قامت به الجماعات الإرهابية هدفه النَيل من استقرار وأمن مصر، وحرف الأنظار ‏عن الإرهاب الصهيوني في فلسطين، وإدخال المنطقة مجدداً في آتون الفتن ‏والصراعات الداخلية"‎.‎

وشدد حزب الله على ضرورة "التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله، واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم ‏الإسلامي في مواجهته عملياً وسياسياً". ‎

وأعلنت القوّات المسلّحة المصرية، يوم أمس، إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه في منطقة شرقي قناة السويس، فيما أسفرت المواجهة المسلّحة بين المهاجمين والجيش عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم القوات المصرية في تصريح للصحافيين إنّ "مجموعة من العناصر التكفيرية نفّذت هجوماً على نقطة رفع مياه شرق القناة"، موضحاً أنّه جرى "الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلّفة بالعمل في النقطة".