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طالبان تدين بشدة قتل الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفية أبو عاقلة

طالبان تدين بشدة قتل الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفية أبو عاقلة
الأربعاء ١١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة طالبان الأفغانية بشدة قتل الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للصحفية شيرين أبو عاقلة في فلسطين المحتلة.

العالم- أفغانستان

واستشهدت أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، اليوم الأربعاء.

وكانت شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال، حيث أصيبت برصاصة مباشرة بالرأس.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين، وطيلة ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وولدت عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبدأت العمل في الصحافة عام 1994 عندما أُنشئت محطة صوت فلسطين.

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