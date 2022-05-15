الداخلية اللبنانية تعلن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية حتى الساعة 5

العالم - لبنان

وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:

- بيروت الأولى: 26,53%

- بيروت الثّانية: 28,21%

- جبل لبنان الأولى: جبيل 44,66% - كسروان 44,74%

- جبل لبنان الثّانية: 33,48%

- جبل لبنان الثّالثة: 29,70%

- جبل لبنان الرّابعة: الشوف 35,92% - عاليه 35,51%

- الجنوب الأولى: جزين 34,85% - صيدا 30,20%

-الجنوب الثّانية: صور 31% - قرى صيدا 32,90%

- الجنوب الثّالثة: بنت جبيل 32,30% - مرجعيون حاصبيا 29,43% - النبطية 37,55%

- الشّمال الأولى: 26,80%

- الشّمال الثّانية: المنية 23,76% - الضنية 25,1% - طرابلس 20,92%

- الشّمال الثّالثة: الكورة 27,71% - البترون 39,62 - بشري 32,25% - زغرتا 28,37%

- البقاع الأولى: 31,20%

- البقاع الثّانية: 26%

- البقاع الثّالثة: 39,83%".