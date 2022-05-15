الداخلية اللبنانية تعلن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية حتى الساعة 5

العالم - لبنان
وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:
- بيروت الأولى: 26,53%
- بيروت الثّانية: 28,21%
- جبل لبنان الأولى: جبيل 44,66% - كسروان 44,74%
- جبل لبنان الثّانية: 33,48%
- جبل لبنان الثّالثة: 29,70%
- جبل لبنان الرّابعة: الشوف 35,92% - عاليه 35,51%
- الجنوب الأولى: جزين 34,85% - صيدا 30,20%
-الجنوب الثّانية: صور 31% - قرى صيدا 32,90%
- الجنوب الثّالثة: بنت جبيل 32,30% - مرجعيون حاصبيا 29,43% - النبطية 37,55%
- الشّمال الأولى: 26,80%
- الشّمال الثّانية: المنية 23,76% - الضنية 25,1% - طرابلس 20,92%
- الشّمال الثّالثة: الكورة 27,71% - البترون 39,62 - بشري 32,25% - زغرتا 28,37%
- البقاع الأولى: 31,20%
- البقاع الثّانية: 26%
- البقاع الثّالثة: 39,83%".