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الداخلية اللبنانية تعلن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية حتى الساعة 5

الداخلية اللبنانية تعلن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية حتى الساعة 5
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت غرفة عمليّات قوى الأمن الداخلي، التّابعة لوزارة الداخلية والبلديات في لبنان، أنّ "النّسبة العامّة للاقتراع في الانتخابات النيابية بلغت 32,4 بالمئة حتّى السّاعة الخامسة من بعد الظّهر".

العالم - لبنان

وقد توزّعت النّسب بحسب الدّوائر، على الشّكل الآتي:

- بيروت الأولى: 26,53%

- بيروت الثّانية: 28,21%

- جبل لبنان الأولى: جبيل 44,66% - كسروان 44,74%

- جبل لبنان الثّانية: 33,48%

- جبل لبنان الثّالثة: 29,70%

- جبل لبنان الرّابعة: الشوف 35,92% - عاليه 35,51%

- الجنوب الأولى: جزين 34,85% - صيدا 30,20%

-الجنوب الثّانية: صور 31% - قرى صيدا 32,90%

- الجنوب الثّالثة: بنت جبيل 32,30% - مرجعيون حاصبيا 29,43% - النبطية 37,55%

- الشّمال الأولى: 26,80%

- الشّمال الثّانية: المنية 23,76% - الضنية 25,1% - طرابلس 20,92%

- الشّمال الثّالثة: الكورة 27,71% - البترون 39,62 - بشري 32,25% - زغرتا 28,37%

- البقاع الأولى: 31,20%

- البقاع الثّانية: 26%

- البقاع الثّالثة: 39,83%".

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