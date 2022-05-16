ايران تقرر خفض رسوم الترانزيت في ممر شمال – جنوب

العالم - ايران

ويؤدي هذا القرار الايراني الى الحد من تأثير العقوبات الغربية ضد روسيا على الحركة اللوجستية في منطقة أروآسيا ويسمح بخفض اعتماد روسيا وبيلاروسيا وعدد آخر من الجمهوريات المستقلة على ترانزيت سلعهم عبر المضائق التركية (بوسفور والدردانيل) وكذلك عبر قناة السويس.

ويعتبر ممر الترانزيت عبر ايران أقصر مسافة من تلك الممرات المائية بمقدار الثلث، كما سيؤدي خفض رسوم الترانزيت الخارجي الى ازالة العقبات امام وصول وعرض المنتجات الروسية على بنغلادش وبعض الدول الأخرى في جنوب آسيا.

ويبدأ هذا الطريق من ميناء آستاراخان الروسي الى ميناء كاسبيان الايراني نحو الموانئ الايرانية على الخليج الفارسي وصولا الى ميناء تشيتاغونغ البنغلادشي، ومن المقرر ربطه نحو موانئ ميانمار واندونيسيا وسريلانكا وتايلاند.

وقال محافظ منطقة استراخان الروسية ان التعاون الايراني الروسي في مجال الترانزيت الدولي يتعزز.