أمريكا تنقل "دواعش قوقازيين" من سوريا الى أوكرانيا

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وجاء في جانب من البيان الصحفي بجهاز المخابرات الخارجية الروسية، نقلته الصحيفة: انه "وفقا للمعلومات التي تلقتها المخابرات الأجنبية، تعمل الولايات المتحدة بنشاط على تجنيد أعضاء المنظمات الإرهابية الدولية كمرتزقة للمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المحظور في روسيا. ففي أبريل / نيسان من هذا العام، وبمشاركة أجهزة المخابرات الأمريكية، تم إطلاق سراح حوالي 60 مقاتلا من داعش تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عاما من سجون يسيطر عليها الأكراد السوريون. ثم تم نقلهم إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في "التنف" في سوريا، الواقعة بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، للتدريب القتالي تمهيدا لنقلهم لاحقا إلى الأراضي الأوكرانية".

وفقا للاستخبارات الروسية الخارجية:" تحولت هذه القاعدة العسكرية ومحيطها منذ فترة طويلة إلى مركز إرهابي، حيث يجري إعادة تدريب ما يصل إلى 500 من الداعشيين وغيرهم من الجهاديين في الوقت نفسه. وتعطى الأولوية للمقاتلين من دول القوقاز وآسيا الوسطى. تهدف المفارز الخاصة التي تم تشكيلها منهم بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد القوات المسلحة الروسية في سوريا، والآن أيضا في أوكرانيا".

ما كشفته الصحيفة الروسية، لم يضف جديدا لما هو معروف من العلاقة التي تربط امريكا واجهزة المخابرات في الدول الغربية وبعض الدول العربية والكيان الاسرائيلي، وبين الجماعات التكفيرية بدءا من القاعدة وانتهاء ب"داعش"، فهذه العلاقة كانت مكشوفة منذ الحرب في افغانستان، وانكشفت وبشكل فاضح في الحرب التي فرضها الثلاثي المشؤوم، الغربي الاسرائيلي العربي الرجعي، على سوريا منذ عام 2011.

ما ذكرته الصحيفة، يؤكد ان امريكا مستعدة لاستخدام أي وسيلة، بما في ذلك "داعش"، لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، دون ادنى تفكير بعواقب مثل هذه السياسة الكارثية، على امن واستقرار حتى حلفائها الأوروبيين في المستقبل المنظور.