لقاء يجمع بين نائب وزير الدفاع السعودي ووزير الدفاع الأمريكي

العالم - السعودية

وقال بن سلمان في تغريدة على "تويتر" أرفقها بصورة تجمعه بأوستن انه التقى لويد أوستن بتوجيهات من ولي العهد السعودي؛ لمراجعة الشراكة السعودية الأمريكية والتعاون العسكري الاستراتيجي المستمر بين البلدين.

وأشار إلى أنه التقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية كولين كال.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بن سلمان مع سوليفان في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

بدوره أكد سوليفان أن الرئيس جو بايدن ملتزم بما سماه "مساعدة السعودية على الدفاع عن أراضيها".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري نقل عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، قوله إن الأمير خالد موجود في واشنطن لقيادة الوفد السعودي في لجنة التخطيط الاستراتيجي المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وبيّن الموقع أن اللقاء يكتسب أهمية؛ حيث تحاول الولايات المتحدة تحسين العلاقات مع السعودية، في الوقت الذي تدفع فيه المملكة إلى زيادة إنتاجها النفطي، وقبل زيارة الرئيس بايدن القادمة، للشرق الأوسط في نهاية يونيو.