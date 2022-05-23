الادميرال إيراني: بناء سفن حربية ثقيلة على جدول الأعمال

العالم - ايران

وقال في اجتماع خاص لاستعراض الانجازات البحرية الاستراتيجية للجيش الذي عقد اليوم الاثنين تكريما للشهداء وخاصة شهداء عملية بيت المقدس وتحرير خرمشهر، قال الادميرال شهرام ايراني إن الثورة الإسلامية حتى الآن، شهدت مخلف الاحداث وتعرضنا لتهديدات اكتسبنا من خلالها تجارب قيمة

زادت من قدراتنا حيث لا تكون المياه المفتوحة في العالم بعيدة عن متناولنا مما يشير ذلك الى تعزيز قدراتنا في العمق الاستراتيجي مشيرا بذلك الى ما قال قائد الثورة الاسلامية ان القوة البحرية قوة إستراتيجية .

و إشار إلى ما قامت به القوة البحرية للجيش في سواحل مكران والذي ساهم في تطويرها وضمان الامن فيها.

وقال قائد القوة البحرية إن البحرية جاهزة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكل قوتها وهي تضمن الامن لخطوط الشحن فهذه علامة على اقتدار سلاح البحر للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأشار إلى توفير الأمن البحري وتطوير شواطئ مكران وقال: اليوم ، تتم التدريبات وإنتاج جميع المعدات في داخل البلاد.

وتطرق إلى جهود القوة البحرية للجيش للاستفادة من القدرات المعرفية في البلاد وقال ان البحرية تولي اهتمامًا خاصًا للنخب والشركات القائمة على المعرفة ووفقًا لخارطة الطريق التي رسمها قائد الثورة الاسلامية.

وشدد: على تشكيل اسطول طائرات بدون طيار وسفن استخبارات وارتقاء مستوى القدرة القتالية والتحديث والتنقل من خلال تسريع وبناء أسطول من 11 طائرة لزيادة قدرة العمليات البحرية للجيش.