شاهد بالفيديو.. المرأة التي أعادت القدس، عاصمة عربية

العالم - خاص بالعالم

وقال اللداوي في حديث لبرنامج نوافذ علی شاشة قناة العالم ان شيرين أبوعاقلة قاتلت حتی الرمق الاخير وحتی في شهادتها كانت مقاومة. فنحن لم نشهد في قضية من قضايا فلسطين علی الاطلاق مثل هذا الكم من التنديد والاستنكار العالمي، فقد اصدرت 160 دولة بيان صحفي او ادانة وهذا شئ كبير.

وأكد ان جثمان شيرين ابوعاقلة، شُيع في مسيرة عسكرية في مخيم جنين علی مرأی من العدو الصهيوني وكان الاف المسلحين الی جوار جثمان شيرين.

وتابع اللداوي ان جثمان شيرين نُقل الی رام الله رغم كل المحاولات الاسرائيلية لعدم تبنيها رسمياً الا ان الحالة التي فرضتها شيرين اجبرت السلطة علی ان تتبناها.

وأكد ان شيرين ابوعاقلة حولت القدس الی عاصمة عربية وفلسطينية، فقد طلب رئيس شرطة القدس من أنطوان ابوعاقلة شقيق شيرين ان يسير في الجنازة فقط 50 شخص وشخص من عائلة شيرين فقال انطوان انني لا املك القرار وهي ابنة الشعب الفلسطيني.

وأضاف اللداوي: خرج في تشييع جثمانها مئات الالاف في ظل حصار مطبق علی قطاع غزة والضفة الغربية.

وبيّن ان الاحتلال رفض رفع العلم الفلسطيني في تشييع جثمان شيرين، لكن قد رفعت الالاف الاعلام الفلسطينية، وفي مدينة القدس حاولت ان تعتدي الشرطة علی النعش وتسقطه ارضاً ورأينا ان الرجال رغم الضرب العنيف علی اكتافهم وارجلهم الا انهم لم يسقطوا التابوت.

واردف اللداوي قائلاً ان شيرين ابوعاقلة حققت انتصارات، حتی في شهادتها.