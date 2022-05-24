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قاليباف: الاسراع في تحديد ومعاقبة الضالعين باغتيال الشهيد صياد خدائي مطلب للشعب الايراني

قاليباف: الاسراع في تحديد ومعاقبة الضالعين باغتيال الشهيد صياد خدائي مطلب للشعب الايراني
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، الاسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بعملية اغتيال العقید في الحرس الثوري الشهيد حسن صياد خدائي، مطلبا للشعب الايراني.

العالم - ايران

وقال قاليباف في تصريحه اليوم الثلاثاء حول عملية اغتيال الشهيد صياد خدائي: ان عملية الاغتيال هذه اظهرت مرة اخرى عمق غضب الاعداء تجاه الحرس الثوري الذي يوفر الامن لهذا البلد باخلاص.

واضاف: ان الاسراع في كشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بهذه الجريمة هو مطلب كل ابناء الشعب الايراني وان الاجهزة المعنية ستتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وفي جانب آخر من تصريحه اشار قاليباف الى ذكرى تحرير مدينة خرمشهر عام 1982 خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) وقال: ان تحرير مدينة خرمشهر اثبت لنا مرة اخرى بانه لو اجتمع الايمان بالله والثقة بقدرات الشعب فان النجاح حتمي، فالسنن الالهية تكسر بيد الشعب نفسه الحصارات وتنصر المؤمنين على الكافرين.

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