لحظة بلحظة.. توتر امني ونفير فلسطيني لمواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية

العالم - فلسطين

وحذّر مسؤولون في القدس المحتلة، اليوم الأحد، من أن يكون ما جرى من انتهاكات في المسجد الأقصى خلال اقتحام المستوطنين، مقدمة لمرحلة جديدة في المسجد.

وقال مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب، إن "المستوطنين استباحوا كل ما هو محظور في السابق خلال اقتحامهم المسجد الأقصى"، وأنهم أدوا صلوات ورقصات و"انبطاحات" دينية على الأرض.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم باحات الأقصى من جهة المصلى القبلي تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، كما أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وحاصرت المصلين داخله.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بأن مستوطنين رشوا غاز الفلفل على المصلين بالقرب من باب الحديد.

وسمحت شرطة الاحتلال لعضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بعد أن منعته عدة أسابيع.

وقبل اقتحامه الأقصى، أكد بن غفير -في تصريحات للإذاعة العبرية- أن تهديدات حركة حماس تشجعه أكثر، قائلا "هل نقوم بإغلاق دولة إسرائيل بسبب تهديدات حماس؟ اليوم يهددون في الأقصى وغدا باب العامود ويافا واللد وتل أبيب"، بحسب تعبيره.

واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على عدد من المصلين في باحات الأقصى، واعتقلت 4 شبان، وأخرجت آخرين بالقوة من المسجد.

وتغلق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد القبلي وتحاصر المعتكفين داخله لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما اعتلت قوات الاحتلال أسطح المسجد القبلي ومنعت دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى منذ صلاة المغرب أمس السبت.

كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين والمصورين الفلسطينيين من دخول الأقصى وهددتهم بالاعتقال.

في المقابل، يقوم الفلسطينيون الذين نجحوا في دخول المسجد منذ أمس بالتكبير وأداء صلاة الضحى في ساحات المسجد الأقصى للتشويش على اقتحام المستوطنين.

ويدير المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلية بنفسه عمليات تأمين اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.

وأعلنت شرطة الاحتلال حالة الطوارئ القصوى، ونشرت آلاف الجنود لتأمين اقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام، كما قامت بشن حملة اعتقالات استباقية طالت عشرات الشبان الفلسطينيين، وأصدرت قرارات بإبعاد مئات الشبان المقدسيين عن المسجد الأقصى.

ويعتزم آلاف المستوطنين المتطرفين تنظيم مسيرة يحملون فيها "علم الاحتلال" للاحتفال بما يسمونه "توحيد القدس" في الذكرى السنوية لاحتلال شرقي مدينة القدس.

واندلعت مواجهات محدودة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد وصول مجموعة مستوطنين تحمل أعلاما إسرائيلية إلى باب العامود.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة باب العامود وأخلتها من الفلسطينيين لإتاحة الفرصة للمستوطنين للسيطرة عليها قبل انطلاق مسيرة الأعلام.

دعوة للنفير وسيف قدس ثانية

وفي الضفة الغربية، دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية المواطنين إلى المشاركة في مظاهرات ووقفات احتجاجية سيتم تنظيمها عصر اليوم في عدد من الميادين المركزية في محافظات الضفة الغربية لرفع العلم الفلسطيني والاحتجاج على ما تعرف بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وأكدت القوى الفلسطينية ضرورة الاشتباك مع الاحتلال في مناطق التماس المختلفة بالضفة في حال اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك خلال مسيرة الأعلام؛ للتعبير عن غضب الشارع الفلسطيني تجاه ممارسات الاحتلال والمستوطنين في مدن الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

كما دعت الهيئة الإسلامية والمسيحية لنصرة القدس والمقدسات المواطنين في مدينة القدس وداخل الخط الأخضر إلى الاحتشاد في ساحات باب العامود والبلدة القديمة وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للتصدي لمسيرة الأعلام الإسرائيلية.

وطالبت الهيئة -في بيان صحفي- أصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة بفتح محلاتهم وعدم الانصياع لأي محاولة من الشرطة الإسرائيلية لإرغامهم على إغلاقها.

كما وجهت الهيئة المواطنين والمؤسسات إلى رفع الأعلام الفلسطينية في جميع المناطق وتكريس مظاهر السيادة الفلسطينية في مواجهة المسيرة.

وخرجت الليلة الماضية مظاهرات عدة في القدس والخليل وبيت لحم ورام الله وجنين تلبية لدعوات نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحملة "ارفع علمك".

بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشعب الفلسطيني إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

وقالت الحركة -في بيان لها أمس السبت- "ليكن يوم الأحد هبة جماهيرية واسعة لشعبنا وأمتنا، في كل أماكن وجودهم دفاعا عن القدس والأقصى".

كما ناشدت الأمتين العربية والإسلامية وقادة الحكومات وشعوبها باعتبار "يوم الأحد، بمثابة اليوم المقدس لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية كونها مسؤولية تاريخية".

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إن "هناك خيارات عديدة لمواجهة مسيرة الأعلام والتصدي لمحاولات تدنيس الأقصى".

وأضاف هنية أن "الأمة والشعب والمقاومة متأهبون وجاهزون للتعامل مع التطورات في القدس".

واكد أن "الاحتلال يريد أن يجعل من مسيرة الأعلام محطة لتخطي منجزات معركة سيف القدس وتجاوز البيئة التي أعقبت هذه المعركة"، وتابع "نقول بوضوح إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الأقصى حق لنا وملك أيدينا".

و أمس أيضا قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن على قادة الاحتلال إعادة النظر في مسيرة الأعلام قبل أن يدفعوا مستقبلهم السياسي ثمنا لذلك، وعليهم ألا يجربوا المقاومة مرة أخرى.