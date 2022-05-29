شاهد: اشتباك متوقع مع مسيرة الأعلام عند البلدة القديمة

العالم - خاص بالعالم

وقال سعد نمر في حديث لقناة العالم الاخبارية لقد اقتحم قطعان المستوطنين باب العامود، بدعم الألاف من قوات الشرطة الاسرائيلية.

وأكد ان مسيرة الاعلام سوف تتجه نحو البلدة القديمة واذا وصلت البلدة القديمة سوف تواجه اشتباكات مع المقدسيين الفلسطينيين رغم وجود الالاف من قوات الشرطة والجيش الاسرائيلي الذي يحميهم.

وأوضح ان هناك صعوبة الی حدكبير جداً في المواجهة لاسيما مع وجود القوات الكبيرة من قوات الامن المنتشرة في كل مكان و علی الاسطح وفي المسجد الاقصی وحوالي القدس القديمة.

وأكد ان القوات الاسرائيلية تحاول توفير الحماية القصوی لمسيرة الاعلام من أجل اثبات ان القدس موحدة وفقط هم من يستطيعون رفع الاعلام فيها.

وبيّن انه رغم ذلك، فإن الفلسطينيين سيواجهونهم بقدر امكانياتهم، فشباب القدس لم يتخلوا ولامرة عن الدفاع عن مدينتهم.